مشروع أممي لعلاج مرضى كورونا في كردستان العراق

2020/07/22 | 20:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، من إكمال بناء مشروع طبي بمئات آلاف الدولارات، وتجهيزه بأجهزة طبية متطورة، لاستقبال وعلاج المصابين بفير...

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