كانيي ويست يبكي بأول تجمع انتخابي له ويفشي سراً سيغضب كيم كاردشيان

2020/07/22 | 20:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يبدو أن مغني الراب الأمريكي كانيي ويست يتبع نهج الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب باتباعه أسلوباً جريئاً غير تقليدي بأول تجمع انتخابي له لجمع أصوات تؤيد ترشيحه للرئاسة الأمريكية عبر الظهور بعفوية وتقديم اعترافات شخصية جريئة لم يتحدث بها من قبل بأي من حواراته أو تصريحاته يعلن من خلالها معارضته للإجهاض غير القانوني وحق النساء […]

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