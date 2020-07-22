وكيل وزارة التخطيط أزهار حسين صالح على جائزة المرأة العربية المتميّزة

2020/07/22 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت وكيل وزارة التخطيط العراقية، أزهار حسين صالح، نقيب المهندسين العراقيين، على جائزة المرأة العربية المتميّزة في دورتها الجديدة في حقل العمل العام.

وأكدت هيئة المرأة العربية إن الدكتورة أزهار حسين صالح هي أول امرأة عراقية تحصل على جائزة المرأة العربية المتميّزة منذ عام الفين واربعة، والتي تعدّ أهم جائزة عربية تقدّم للنساء المبدعات في حقول العمل والقيادة الإدارية، وتنظّم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، من جانبها عبّرت أزهار حسين صالح، عن سعادتها بهذا التكريم واعتبرت أن هذه الجائزة الرفيعة تعدّ من أهم الجوائز التي تكرّم بها نساء العرب.

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