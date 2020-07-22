العيساوي: رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري ستتأخر عن موعدها المعتاد

2020/07/22 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن أن رواتب الموظفين لشهر تموز في العراق ستتأخر، عازية السبب لعدم وجود سيولة في وزارة المالية.

وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي إن رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري ستتأخر عن موعدها المعتاد، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو غياب السيولة النقدية في وزارة المالية.

وأوضح العيساوي أن الأزمة المالية في البلاد لازالت قائمة، لكن هنالك خطة لتأمين الرواتب عبر قروض داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المبالغ المتوفرة في عدد من دوائر ومؤسسات الدولة.

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