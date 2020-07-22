شرطة ديالى تكشف عن إحباط مخطط إرهابي كبير.. هذه التفاصيل!

2020/07/22 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى كشفت قيادة شرطة ديالى، الأربعاء، عن احباط مخطط ارهابي خطير في المحافظة.وقال قائد شرطة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه، إنه "تم احباط مخطط ارهابي خطير خلال عملية امنية نوعية مشتركة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع قوة من جهاز المخابرات / ديالى تمكنت خلالها من القاء القبض على العقل المدبر لتنفيذ هذا المخطط وضبط بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة والاسلحة وعبوة ناسفة محلية الصنع ينوي استهداف الاستقرار الامني واثارة الفتن الطائفية في المحافظة".وأضاف اللواء الشمري، ان "هذه العملية نفذت ليلاً بناء على معلومات استخبارية دقيقة لتعقب الاوكار الارهابية والتي اطاحت بالإرهابي الذي كان يخطط لاستهداف قيادات في الحشد الشعبي، وبعد اكمال الاجراءات التحقيقية اعترف بقيامه بنصب عبوة ناسفة ثانية تم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي التابع الى اللواء ٢٤ حشد شعبي، ينوي استهداف المواطنين الآمنين لأثارة الفتن الطائفية والمناطقية".وتابع: "الا ان فاعلية الاجهزة الامنية في سرعة التعامل مع المعلومة الاستخبارية اسهمت في افشال جميع المخططات قبل تنفيذ مآربهم الاجرامية".

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