لقاح أمريكي – ألماني ضد كورونا يحقق نجاحا كبيرا

2020/07/22 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وافقت الحكومة الأميركية على تخصيص نحو ملياري دولار لقاء 100 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا، يعمل على تطويره تحالف شركتي الأدوية الأميركية العملاقة “فايزر” والألمانية “بيونتيك”، على ما أفاد المختبر الأوروبي، اليوم الأربعاء.وقالت بيونتيك في بيان إن الولايات المتحدة لديها خيار شراء “500 مليون جرعة إضافية”، مضيفة أن “المواطنين الأميركيين سيحصلون على اللقاح مجانا تماشيا مع التزام حكومة الولايات المتحدة بتوفير لقاحات كوفيد-19 مجانا”.وتعمل بيونتيك الألمانية ومختبر فايزر الأميركي منذ عدة أشهر على تطوير مشروع لقاح، سيدخل مرحلة حاسمة من التجارب السريرية واسعة النطاق بعد نتائج أولية مشجعة.وستتسلم واشنطن الجرعات الأولى حالما “تنجح فايزر في تصنيع (اللقاح) وتحصل على موافقة” السلطات الصحية الأميركية.يهدف المختبران إلى “تصنيع 100 مليون جرعة لقاح قبل نهاية عام 2020″، مع “احتمال تصنيع أكثر من 1,3 مليار جرعة بنهاية عام 2021”.في أوائل يوليو، أعلنت الشركتان عن نتائج أولية إيجابية بعد اختبار لقاحهما على 45 مشاركا.وقالتا إن اللقاح التجريبي “قادر على إحداث استجابة لتوليد أجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروس لدى البشر عند مستويات أعلى من أو تساوي تلك التي تظهر في أمصال المرضى المتعافين – وهو يفعل ذلك بجرعات منخفضة نسبياً”.وقالت متحدثة باسم شركة بيونتك لوكالة فرانس برس، إن هناك حاجة لتناول جرعتين من اللقاح، على أن يتلقى الشخص جرعة ثانية معززة بعد سبعة ايام من الحقنة الاولى.ويفترض أن تبدأ حاليا مرحلة التجربة السريرية واسعة النطاق للقاح التجريبي والتي ستجرى في البرازيل والأرجنتين.وقال أوغور شاهين رئيس بيونتيك في بيان “نخوض أيضا مناقشات متقدمة مع العديد من الحكومات الأخرى ونأمل في الإعلان عن اتفاقيات تسليم إضافية قريبا”.

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