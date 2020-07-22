وصول شحنة من أجهزة التنفس وأكياس الدم إلى العراق

2020/07/22 | 20:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، وصول كميات كبيرة من المستلزمات الصحية، فيما حددت مركزين لفحص الراغبين بالسفر.

وقالت الوزارة في بيان، 22 تموز/يوليو، إن "مختبرات مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب والمختبر الاستشاري مقابل مستشفى اليرموك، قد خصصت لفحص المواطنين الذين يرغبون بالسفر إلى خارج العراق".

وأضاف البيان، أن "وجبات جديدة من علاج (التاسكنا) الخاص لمرضى الليوكيميا، قد وصلت"، كما أكد وصول "كميات كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وأكياس الدم".

وأوضحت الوزارة، أن "حصيلة الفحوصات التي أجرتها مختبراتها، الثلاثاء 21 تموز/يوليو بلغت 18 ألف و417 فحصًا مختبريًا لتشخيص فيروس كورونا".

وتصاعدت خلال الأيام الماضية الدعوات إلى توفير أكياس الدم، كما شهدت بعض مستشفيات العاصمة نقصًا حادًا في مادة الأكسجين الطبي.

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