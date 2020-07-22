شرطة بغداد تنفي ادعاءات موقوف متمارض

2020/07/22 | 20:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت قيادة شرطة بغداد، ما تحدث فيه احد الموقوفين بشأن عدم اصطحابه للطبيب كونه مريضا.وقالت القيادة في بيان "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر فيه احد الموقوفين بمركز شرطة الحسينية في بغداد ويتحدث فيه عن عدم اصطحابه للطبيب كونه مريضا حسب ادعاءه"، مبينة ان "ما ذكره المتهم والمطلوب على ثلاث قضايا قتل ومن ارباب السوابق عار عن الصحة".واضافت انه "تم اصطحابه الى الطبيب من قبل ضابط المركز اربع مرات وكذلك الى عيادة طبية مدنية في المرة الخامسة وكان رأي الطبيب انه لا يحتاج الى عملية كما ذكر في مقطع الفديو وان هذا المتهم يحاول جاهدا التمارض من اجل الحصول على فرصة للهروب بداعي حاجته الدخول الى المستشفى".واكدت انها "تتبع اقصى درجات الحيطة والحذر في الحفاظ على امن السجناء الصحي حتى وان كانوا مطلوبين وفق جرائم خطيرة ومنها ما ارتكبها هذا المتهم كما راجعت محامية المتهم لغرض تسجيل عيادة له وقدمتها الى رئيس المحكمة والذي رفض الطلب كون تقرير الطبيب والذي زود به المركز اثبت انه لا يعاني من اي مرض".وبينت القيادة انها "تتبع توجيهات الوزارة في تطبيق حقوق الانسان ومراعاة الوضع الصحي لاي سجين"، لافتة الى ان "قائد شرطة بغداد في تجوال دائم على مراكز الشرطة وعلى مواقفها واماكن احتجاز النزلاء فيها"./انتهى10

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