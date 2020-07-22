إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 15 مليوناً والوفيات تتخطى حاجز 600 ألف

2020/07/22 | 20:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأظهرت اخر الاحصائيات المحدثة، الاربعاء، لفيروس كورونا، أن عدد الاصابات به حول العالم تجاوز 15.1 مليون شخص، كما أن 616276 شخصا توفوا جراء الفيروس.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 142033 حالة وفاة وثلاثة ملايين و916922 حالة إصابة.واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 81487 حالة وفاة و2 مليون و159654 حالة إصابة.و 192915 حالة إصابة.وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12580 حالة وفاة و 783328 حالة إصابة، وفقا لرويترز.

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