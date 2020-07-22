خبراء يحذرون من الشاحن السريع على الهواتف

2020/07/22 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر باحثون في مجال الهواتف الذكية من إمكانية تدمير الشاحن لهاتفك الذكي وإشعاله.فكيف تحافظ على سلامتك وتصون هاتفك؟ تم الكشف عن ثغرة أمنية قد تسمح للمتسللين بإشعال النار في شواحن الهواتف الذكية السريعة، حيث ذكر باحثون من الصين كيف يمكن أن يحدث ذلك ضررا لا يمكن إصلاحه لأي جهاز متصل بالشاحن.ووفقا لـ “أندرويد …

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