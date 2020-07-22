مصدر ينفي حصول انفراجة بموضوعة نقص الاوكسجين الطبي في النجف الاشرف

2020/07/22 | 20:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف نفى مصدر في دائرة صحة النجف الاشرف، الاربعاء، حصول انفراجة في قضية نقص الاوكسجين التي تشهدها المؤسسات الصحية في المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/، أن “الأنباء المتداولة حول وجود انفراجة في قضية الاوكسجين الطبي أو وصول اسطوانات الى النجف الاشرف عارية عن الصحة ولا زالت المستشفيات تعاني من نقص حاد”.واضاف ان […]

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