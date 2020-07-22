صحة كردستان تعلن الموقف الوبائي للاقليم خلال الــ24 ساعة الماضية .. بضمنه 12 حالة وفاة

2020/07/22 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية .وجاء الموقف الوبائي للإقليم كالاتي: 2295 عدد ‏الفحوصات 812 اربيل ، 631 سليمانية، 258 كرميان، 569 دهوك 25 حلبجة ———————— 210 اصابة جديده بفيروس كورونا 69 اربيل 81 سليمانية ،40كرميان ، 11دهوك 9 […]

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