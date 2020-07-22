بيان رسمي: المجتمعون ناقشوا إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة المستلزمات لإجراء الانتخابات

2020/07/22 | 20:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بيان رسمي: المجتمعون ناقشوا إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات

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