محافظ نينوى يعلن تحقيق الاكتفاء من محصولي الحنطة والشعير

2020/07/22 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير إضافة إلى الخضروات.

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