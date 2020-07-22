رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا لرؤساء الكتل والقانونية النيابية لمناقشة قانون الانتخابات

2020/07/22 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية لمناقشة موضوع الدوائر الانتخابية، والنسخة النهائية لقانون الانتخابات.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تراس، اليوم الاربعاء، وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية …

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