دهوك تعلن تخفيفا في تطبيق إجراءات حظر التجوال

2020/07/22 | 20:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة دهوك، اليوم الاربعاء، خطوات لتقديم تسهيلات للمواطنين من خلال تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وقال نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، ان التنقل بين محافظة دهوك ومدن اقليم كوردستان سيشهد مرونة أكثر من خلال عبر نظام (الاون لاين) وملء استمارة الكترونية خاصة وسيشمل المرضى والموظفون العاملون في مناطق خارج المحافظة وكذلك للمواطنين الراغبين لزيارة اربيل مع اجراء فحوصات وأخذ عينات عشوائية من المواطنين.

أما بخصوص اجراءات التنقل بين دهوك ومحافظات العراق الاخرى فقد اكد نائب محافظ دهوك بقاء الإجراءات السابقة نفسها وتطبيقها من دون أية تغييرات.

وبخصوص السفر الى تركيا اوضح ماجد سيد صالح ان اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في دهوك قررت السماح للمواطنين بالسفر الى تركيا في للحالات الضرورية اما الراغب بالعودة من تركيا الى دهوك عبر منفذ ابراهيم الخليل فان المسافر سيخضع لاجراء فحص كورونا على نفقته الخاصة والالتزام بحجر نفسه في المنزل لمدة اربعة عشر يوما.

ودعا نائب محافظ دهوك المواطنين الى الالتزام بالتوجيهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا وخاصة في ايام عيد الاضحى والالتزام بالتباعد الاجتماعي والغاء أية مراسم تشهد تجمعا بشريا رغم عدم فرض حظر التجوال ايام العيد.

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