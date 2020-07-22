أي عراق تريد السعودية؟

2020/07/22 | 20:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدر العراق ان يكون الاقرب جغرافيا من بين الدول العربية جميعا الى الامارات والمشايخ العربية في الخليج الفارسي، وهذه الجيرة للاسف الشديد لم تكن في يوم ...

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