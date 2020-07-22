العراق مستعد لاستيراد لقاح كورونا من اي مكان في العالم

2020/07/22 | 20:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية استعدادها لاستيراد أول لقاح خاص لعلاج مرضى "كوفيد 19"، يقر علميا للاستخدام البشري في أي مكان من العالم....

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