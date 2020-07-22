الحلبوسي يجتمع برؤساء الكتل النيابية لبحث ملف الدوائر الانتخابية

2020/07/22 | 20:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اجتمع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء، 22 تموز، 2020، برؤساء الكتل النيابية لبحث ملف الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات الجديد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته /المعلومة/، إن “الحلبوسي ترأس، اليوم الأربعاء، وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون […]

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