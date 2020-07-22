اتفاق نيابي على تهيئة مستلزمات اجراء الانتخابات

2020/07/22 | 20:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وبحضور النائب الأول السيد حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس.حيث ناقش المجتمعون إكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

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