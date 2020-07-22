العتبة العبّاسية تروي ملابسات مقتل شاب على يد أحد منتسبيها

2020/07/22 | 20:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت العتبة العباسية في كربلاء، الأربعاء، توضيحًا حول حادثة مقتل شاب على يد منتسب إليها.

وذكرت العتبة في بيان، 22 تموز/يوليو، إنها "تلقّت ببالغ الأسف والأسى والحزن في الليلة الماضية، نبأ مقتل الشابّ غزوان باسم السرّي، نتيجةَ سوء تصرّفٍ شخصيّ من بعض العناصر التابعة لقسم حفظ النظام، والمسؤول عن حماية الحزام الأخضر الجنوبيّ، الذي هو تحت إدارة العتبة العبّاسية منذ أكثر من ثلاث سنوات وبالتنسيق مع القوّات الأمنيّة، للمحافظة على المال العامّ والخاصّ".

وأضاف البيان، "صادف وجودُ سيّارةٍ يستقلّها ثلاثةٌ من الشباب عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، وعندما اقتربت الدوريّةُ منهم لاذوا بالفرار، ممّا أدى الى سوء تقديرٍ وتصرّفٍ شخصيّ من أحد أفراد الدوريّة بإطلاق النار عليها، وسبّب ذلك جرحَ أحد الإخوة الذي تُوفّي بعد ذلك (رحمه الله تعالى)".

وقدمت العتبة، وفق البيان، التعازي إلى أسرة الشاب، مؤكدة أن "الدوريّة قامت بنقل الشابّ المجروح في حينها الى المستشفى، وقد تُوفّي بعد وصوله إليها، وقد سلّموا أنفسهم إلى الجهات المختصّة حتى ينال القاتلُ منهم جزاءه، وإيكال الأمر إلى القضاء العادل لاتّخاذ ما يراه مناسبًا، وحسب ما تتوفّر إليه من أدلّة على وقوع الحادث".

وشددت العتبة، أن "هذا التصرّف من المنتسب المسبِّب للقتل هو تصرّفٌ شخصيّ، ولم يصدرْ عن العتبة أيّ توجيهٍ من أيّ مسؤولٍ يسوّغ إطلاق النار على أيٍّ كان، وأنّ هذا من شؤون الجهات الأمنيّة فقط".

وذكر مصدر محلي، في وقت سابق، أن دورية تابعة للعتبة العباسية في كربلاء أطلقت النار على عدد من الشبان، ما أسفر عن مقتل أحدهم.

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