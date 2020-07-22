صور| حريق هائل يلتهم شخصًا في بغداد

2020/07/22 | 20:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت عمليات الإطفاء لساعات

الترا عراق - فريق التحرير

لقي شخص مصرعه، الأربعاء، إثر حريق كبير اندلع في 3 مولدات أهلية في منطقة الأعظمية، شمالي بغداد، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماده بعد ساعات.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، 22 تموز/يوليو، أن "5 فرق إطفاء تابعة إلى مديرية الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ثلاث مولدات كهرباء أهلية مع ثلاثة خزانات تحوي كميات كبيرة من وقود الكاز في منطقة الأعظمية حي الضباط تحديدًا".

وأضاف البيان، أن "الحادث أدى إلى احتراق مالك المولدة ومصرعه في الحال، مع توسع النيران لتحرق منزلاً مجاورًا"، مؤكدًا أن "فريق الدفاع المدني بذلت جهودًا كبيرة لتتمكن من السيطرة وإخماد النيران وانتشال الجثة ليتم تسليمها أصوليًا إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية، مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية التحقيق بأسباب اندلاع الحريق" .

وسجلت البلاد سلسلة حرائق منذ بداية فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير جدًا في مدن العراق، وسط غياب لإجراءات السلامة من الحرائق.

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