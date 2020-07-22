التحالف الدولي: بغداد ماتزال بحاجتنا في الحرب ضد داعش

2020/07/22 | 20:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" في العراق وسوريا، يوم الأربعاء، أن بغداد ما تزال بحاجة للدعم في حربها ضد التنظيم الذي بدأ ينشط مؤخرا في عدة مناطق في البلاد.

وقال نائب قائد قوة المهام المشتركة في العراق، كينيث إيكمان، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن "العراقيين ما يزالون بحاجة إلى دعمنا في التخطيط والاستخبارات والقوة الجوية".

وأضاف إيكمان أن التحالف الدولي مستمر في تقديم المشورة للقوات العراقية وشن ضربات جوية دقيقة ضد مواقع داعش في البلاد.

واشار الى أن "تنظيم داعش يقوم بأنشطة محدودة ولا يسيطر على مناطق على الأرض، لان قوات الأمن العراقية تقوم بتدمير أسلحته وقتل عناصره".

وكشف المسؤول العسكري الأميركي أن قوات التحالف الدولي ستسلم في 25 من هذا الشهر قاعدة عسكرية أخرى للعراقيين، مضيفا أن "نجاح قوات الأمن العراقية ساهم في تخفيض أعداد قوات التحالف مقارنة بما كانت عليه أثناء فترة الحرب ضد داعش".

وما يزال في العراق حوالي خمسة آلاف جندي أميركي أغلبهم يقومون بمهام استشارية.

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