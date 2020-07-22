2020/07/22 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء والحكومة من استمرارهم في اعتماد اسلوب قمع التظاهرات السلمية من شريحة أصحاب الشهادات، كونها كانت السبب في الاطاحة بالحكومة السابقة.وقال عليوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “استخدام اسلوب الضرب والقمع الوحشي التي استخدمت اليوم في محاولة لاسكات المحاضرين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب مخاطبا الكاظمي..



من يقمع التظاهرات السلمية سيكون مصيره كمن سبقه وكالة تقدم الاخبارية.

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