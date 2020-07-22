برلمان كوردستان يتقصى أسباب وفاة نزيل في اصلاح الكبار باربيل

2020/07/22 | 21:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، عن قيام لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان بمتابعة اسباب وفاة نزيل داخل سجن اصلاح الكبار في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للبرلمان ورد لشفق نيوز، ان وفدا من لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية برئاسة نائبة رئيس اللجنة كولستان سعيد وعضوية كل من مم اسكندر وشيرين يونس وشادي نوزاد ومستشار اللجنة كامران محمد زار مديرية اصلاح الكبار في اربيل وكان في استقباله مدير الاصلاحية هيمن فاروق نانكلي.

واشار البيان الى ان الوفد اوضح اسباب الزيارة كونها جاءت لمتابعة والتعرف عن كثب على اسباب وفاة أحد النزلاء المدعو كمال كريم حمدامين وكذلك للتعرف على اوضاع حقوق الانسان داخل الإصلاحية وكيفية تمشية اجراءات الوقاية وتنفيذ التعليمات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 داخل الإصلاحية.

واوضح البيان ان مدير الاصلاحية تطرق الى اسباب وكيفية وفاة النزيل حيث قال بانه لم تكن لديه اية مشكلات داخل الاصلاحية، لافتا الى ان شهود العيان اكدوا للوفد ان النزيل المتوفى كان يعاني من مرض الصرع وعندما جاءته النوبة ابتلع لسانه حيث توفي على اثره.

كما اشار البيان انه وفقا لما ادلى به مدير الاصلاحية والتوضيح الذي جاء في التقرير الطبي الاولي فان المحكوم كمال كريم حمدامين توفي في الساعة 6:15 دقيقة من مساء 21 تموز الجاري، مضيفا انه وفقا للمدير فانه سيتم اجراء جميع انواع الفحوصات من قبل الطبيب العدلي للمتوفى وستعلن نتائجها للرأي العام قريبا.

واضاف البيان انه خلال الزيارة نفسها التقى الوفد بممثلي جميع المواد المحكوم بها النزلاء واستمع عن كثب لمطالبهم ومشكلاتهم وتعهد بايصال مطالبهم الى الجهات المختصة وعبر عن استعداده للاستمرار في زيارتهم.

ولفت البيان الى انه في نهاية الزيارة عبر وفد اللجنة البرلمانية عن شكره لمدير وطاقم الاصلاحية لمساعيهم وجهودهم المستمرة لتحسين وتطوير اوضاع حقوق الانسان داخل الاصلاحية واثنى على الكوادر الصحيين الموجودين في الاصلاحية لجهودهم المستمرة من اجل المحافظة على سلامة وصحة النزلاء بصورة عامة.

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