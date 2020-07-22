المحمداوي محذرا الكاظمي من يقمع التظاهرات السلمية: سيكون مصيره كمن سبقه

2020/07/22 | 21:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/حذر النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء والحكومة من استمرارهم في اعتماد اسلوب قمع التظاهرات السلمية من شريحة أصحاب الشهادات، كونها كانت السبب في الاطاحة بالحكومة السابقة.وقال عليوي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن "استخدام اسلوب الضرب والقمع الوحشي التي استخدمت اليوم في محاولة لاسكات المحاضرين المجانين تعتبر انتهاك وجريمه واضحة لحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور".واضاف المحمداوي، اننا "في الوقت الذي نستنكر مثل هكذا تصرفات غير قانونية، فاننا نطالب بمحاسبة مرتكبيها"، مشددا على ان "حكومة الكاظمي تعمل على قمع جميع المظاهرات وتغض النظر عن المطالب الحق لشرائح ظلمت من النظام السابق واليوم تظلم من الحكومة الحالية وهي شريحة السجناء السياسيين وذوي الشهداء الذين ببركة دمائهم نحن اليوم نمارس حياتنا وبحرية".واكد المحمداوي، ان "التعامل مع المتظاهرين بهذه الطريقة ستسبب بالاطاحة بحكومته كما اطاحت بمن سبقه ، على اعتبار ان اسالة دماء الابرياء المطالبين بحقوقهم المشروعة هي جريمة تهدد العروش".

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