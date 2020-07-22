نينوى تعلن تحقيق الاكتفاء من محصولي الحنطة والشعير

2020/07/22 | 21:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير إضافة إلى الخضروات.وقال الجبوري في إن "محافظة نينوى حققت الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، وأنها تعد الأولى في العراق في مجال إنتاج هذين المحصولين".وأضاف، أن "المحافظة حققت أيضا الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضروات وهي تصدرها حاليا إلى باقي المحافظات"، مشيرا إلى "منع دخول الخضروات من بقية المحافظات إلى محافظة نينوى".ولفت الجبوري إلى "حاجة المحافظة للاستثمار في معامل تعليب معجون الطماطم والخضروات وغيرها، بسبب وفرة الإنتاج، لكي لا يتحمل الفلاحون والمزارعون خسائر مادية"، موجها الدعوة إلى "جميع محافظات البلاد بعدم استيراد الخضروات من خارج العراق بهدف دعم الفلاحين والمزارعين".ونبه الجبوري إلى "أهمية التفكير بصناعات تستوعب الإنتاج الزراعي لتشجيع الفلاحين وضمان عدم الاستيراد"، داعيا المستثمرين إلى "التوجه إلى وزارة الصناعة لإعادة العمل في معامل التعليب وتفعيلها لدعم المنتج الزراعي المحلي".

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