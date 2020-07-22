العدل تكشف عن إجراءاتها داخل السجون في ظل تفشي كورونا

2020/07/22 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت وزارة العدل، عن إجراءاتها داخل السجون في ظل تفشي فيروس كورونا، فيما أكدت دعمها لإطلاق اكبر عدد ممكن من النزلاء ضمن اجراءات مواجهة كورونا باستثناء 3 فئات.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير العدل سالار عبد الستار قوله : إن “الوزارة شرعت منذ اليوم الأول لتفشي وباء كورونا بتشكيل خلية الأزمة بالتعاون والتنسيق مع الداخلية والصحة وفرق الدفاع المدني لتعفير السجون الإصلاحية وتعقيمها، فضلا عن اتباع كافة النصائح والإرشادات الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء في السجون”.وأضاف، أن “الوزارة أصدرت قراراً بمنع الزيارات في الوقت الحالي والاعتماد على الاتصال الهاتفي للحفاظ على سلامة النزلاء وذويهم”.ولفت إلى أن “الوزارة تطمح بإخراج أكبر عدد ممكن من النزلاء ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والتخلص من الاكتظاظ الحاصل في السجون على أن تستثني جرائم المادة 4 إرهاب والمخدرات والقتل العمد ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا .

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