عبد الجبار: العراق يصدر النفط الخام لشهرين متتاليين بأسعار تفوق خام برنت

2020/07/22 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، تصدير النفط الخام لشهرين متتاليين بأسعار تفوق خام برنت.

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