2020/07/22 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بابل حسن منديل، اليوم الأربعاء، إمكانية تصدير الثروة السمكية من المحافظة إلى خارج العراق، مشيراً إلى تصدير محصولي الحنطة والشعير من محافظة بابل إلى بقية محافظات البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يؤكد القدرة على تصدير الثروة السمكية خارج البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يؤكد القدرة على تصدير الثروة السمكية خارج البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).