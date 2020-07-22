تطوير طريقة مبتكرة للكشف عن الإصابة بـ كورونا في لبنان

2020/07/22 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، عن ابتكار تقنية جديدة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا عن طريق تدريب كلاب خاصة لتقصي رائحة العرق، فيما سجل لبنان اليوم 124 إصابة جديدة بكورونا.وقالت قوى الأمن في بيان، إن هذه الفكرة المبتكرة اقترحها البروفيسور اللبناني رياض سركيس بالتنسيق مع البروفيسور الفرنسي دومينيك غراندجان، مشيرة إلى أن مدير عام قوى …

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