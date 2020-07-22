2020/07/22 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تنعى احد أعمدة الطب في العراق بعد صراع مع المرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تنعى احد أعمدة الطب في العراق بعد صراع مع المرض) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تنعى احد أعمدة الطب في العراق بعد صراع مع المرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).