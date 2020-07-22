المهاجم علي سعد يوقع على كشوفات نادي امانة بغداد

2020/07/22 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوقع المهاجم علي سعد، اليوم الاربعاء، على كشوفات نادي امانة بغداد، قادما من الصناعات الكهربائية.

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