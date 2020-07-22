وزارة الصحة تنعى

2020/07/22 | 21:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد وزير الصحة حسن التميمي:ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة أحد أعمدة الطب في العراق استاذ طب الاطفال الدكتور محجوب النداوي بعد صراع مع مرض السرطان وهو احد أعلام الطب في العراق وأسهم في انجاز الكثير من البحوث وتخريج الالاف من الأطباء الذين كانوا ولا يزالون يخدمون البلدنسأل الله العلي القدير أن ينعم على فقيدنا بالرحمة والغفران وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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