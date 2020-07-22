2020/07/22 | 21:25 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أين نيوز _بغداد وزير الصحة حسن التميمي:ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة أحد أعمدة الطب في العراق استاذ طب الاطفال الدكتور محجوب النداوي بعد صراع مع مرض السرطان وهو احد أعلام الطب في العراق وأسهم في انجاز الكثير من البحوث وتخريج الالاف من الأطباء الذين كانوا ولا يزالون يخدمون البلدنسأل الله العلي القدير أن ينعم على فقيدنا بالرحمة والغفران وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تنعى "أحد أعمدة الطب" في العراق) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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