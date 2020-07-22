2020/07/22 | 21:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تعتقل مديري مؤسستين ثقافيتين بارزتين في القدس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تعتقل مديري مؤسستين ثقافيتين بارزتين في القدس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تعتقل مديري مؤسستين ثقافيتين بارزتين في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).