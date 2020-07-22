الحكيم يدعو الى دعم المشروع الوطني واحترام الخصوصيات لكل جهة عراقية

2020/07/22 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف عراقييون عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، الى دعم المشروع الوطني واحترام الخصوصيات لكل جهة عراقية.وقال بيان لمكتب اعلام ائتلاف عراقييون تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف عراقييون عمارالحكيم، التقى جمعا من اعضاء الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في التصدي لجائحة كورونا”.وقال الحكيم، خلال اللقاء، ان “منظمات المجتمع المدني رافد …

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