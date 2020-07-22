2020/07/22 | 21:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف قائد شرطة ذي قار بمهام معاون قائد عمليات بغداد

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