إعلامي لبناني: “حزب الله” يتجهز للرد على اغتيال إسرائيل أحد قادته

2020/07/22 | 21:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف إعلامي لبناني مقرب من “حزب الله”، أن الأخير “لا يخفي أين وكيف يستشهد عناصره، وأنه بدأ الاستعداد للرد على اغتيال إسرائيل أحد قادته قبل يومين بغارة استهدفت الأراضي السورية”.وغرد مدير مركز الارتكاز الإعلامي اللبناني، سالم زهران، على حسابه في “تويتر” قائلا: “حزب الله لا يخفي أين وكيف يستشهد عناصره، وهذا ما فعله […]

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