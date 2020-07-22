“رويترز”: تركيا تنقل معركتها ضد “العمال الكردستاني” إلى العمق العراقي

2020/07/22 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفادت وكالة “رويترز” بأن تركيا اعتمدت استراتيجية جديدة تقضي بنقل معركتها المستمرة منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني إلى حدود أبعد في عمق الأراضي العراقية.وأكدت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء أن هذه الاستراتيجية تستند إلى إقامة عشرات القواعد العسكرية المؤقتة واستخدام طائرات مسيرة لاستهداف المقاتلين الأكراد المتحصنين في معاقلهم بالجبال شمال […]

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