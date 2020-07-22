منظمة الصحة: لا تتوقعوا لقاح كورونا قبل 2021

2020/07/22 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن الباحثين يحرزون تقدما كبيرا في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، ولكن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.وأكد رايان، اليوم الأربعاء، “أننا نحرز تقدما جيدا”، مشيرا إلى أن هناك عددا من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب، ولم […]

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