المحمداوي محذرا الكاظمي: من يقمع التظاهرات السلمية سيكون مصيره كمن سبقه

2020/07/22 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حذر النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء والحكومة من استمرارهم في اعتماد اسلوب قمع التظاهرات السلمية من شريحة أصحاب الشهادات، كونها كانت السبب في الاطاحة بالحكومة السابقة.وقال عليوي في بيان تلقته /المعلومة/، أن “استخدام اسلوب الضرب والقمع الوحشي التي استخدمت اليوم في محاولة لاسكات المحاضرين المجانيين […]

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