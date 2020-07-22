العراق.. اثنان من مضاعفات كورونا احدهما يتحملهُ الشباب يزيدان الوفيات بالفيروس

2020/07/22 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تحدث المتخصص بامراض الاجهاز التنفسي، د.



عدي الهاشمي عن اسباب اضافية لم يجري الحديث عنها كثيراً باتت ...





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