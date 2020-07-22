المتحدث باسمه: الكاظمي حدد 4 معايير للإنفتاح في العلاقات الدولية

2020/07/22 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير حدد 4 معايير للإنفتاح في العلاقات الدولية.

وذكر ملا طلال في تغريدة له على تويتر، ان "المعايير التي يعتمدها السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وحكومته للإنفتاح في العلاقات الدولية، هي: السيادة المصلحة الوطنية المصالح المشتركة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

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بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاربعاء، عن ابعاد "خطيرة" في حال اعتماد خيار صرف الرواتب كل 45 يوما لموظفي الدولة، فيما أكد أن تسديد الرواتب محدد بـ30 يوما بالدولة العراقية.

وقال جمال كوجر

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد في البرلمان، رياض المسعودي، اليوم الاربعاء، إن العراق يدفع أكثر من 40 مليار دولار للتجارة الخارجية، بالتزامن مع غياب الرغبة السياسية للعمل على الاستثمار الوطني بسبب تضرر مصالح الفاسدين وال

بغداد اليوم - بغداد

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن الشعبين الايراني والعراقي لن يهدأ لهما روع حتى يثارا من مرتكبي جريمة اغتيال شهداء المقاومة الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

ونقلت وكالة

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