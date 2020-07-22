العراق.. نائب يكشف عن ابعاد خطيرة لاحتمالية صرف الرواتب كل 45 يوماً

2020/07/22 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاربعاء، عن ابعاد "خطيرة" في ...





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