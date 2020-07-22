العراق : يسجل 2706 اصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة خلال يوم واحد

2020/07/22 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأربعاء .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه تم فحص ( 18416) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 844218 ) واضافت […]

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