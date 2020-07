"نتفليكس" تلم شمل جوليا روبرتس ودينزل واشنطن بعد سنوات

2020/07/22 | 21:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تعود جوليا روبرتس مع دينزل واشنطن للوقوف أمام الكاميرا معاً بعد مرور سنوات طويلة ، عن آخر تعاون بينهما في The Pelican Brief في العام 1993.ولطالما أراد كل من جوليا ودينزل التعاون معاً مجدداً، وهذه المرة سيطل الثنائي على نتفليكس من خلال بطولة الفيلم المقبل Leave the World Behind الذي سيقوم بكتابته وإخراجه سام إسماعيل.يعود أصحاب المنزل الذي استأجره الزوجان فجأة في ليلة من الذعر، حيث اجتاح الظلام المدينة فجأة.تتعطل شبكة الانترنت والتلفزيون وخدمة الهاتف، وتعيش العائلتان حالة من التوتر، وبالتالي تدور أحداث العمل في هذه الأجواء المتوترة، وتركز على الأبوة والطبقية والعرق.وكانت علاقة قوية جمعت سام بجوليا بعد تعاونهما الأخير في الموسم الأول من Homecoming، الذي عمل معها كمنتج ومخرج ومشارك في التنفيذ.ودخلت نتفليكس حرباً شرسة للحصول على حقوق العمل المقبل، وقد تنافست مختلف منصات البث والأستوديوهات للحصول على الصفقة، وكان التنافس النهائي بين نتفليكس وآبل وMGM التي قضت كل منصة منهم الأسابيع الماضية في التنافس على عدد من الأعمال ومنها إلى جانب Leave the World Behind الذي فازت به نتفليكس، فيلم ويل سميث Emancipation الذي حصلت عليه Apple، وفيلم Three Thousand Years of Longing

