المغرب.. 220 إصابة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/22 | 21:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 17962 حالة.المغرب..220 إصابة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعةالمغرب يسجل 326 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا وأشارت الوزارة، إلى أن “عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج […]

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