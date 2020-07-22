الحكومة الامريكية تشتري لقاح كورونا بـ 1.95 مليار دولار

2020/07/22 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت شركتا “فايزر” و”بايو إن تك”، اليوم الأربعاء، إنهما ستحصلان على 1.95 مليار دولار من الحكومة الأمريكية لإنتاج وتسليم 100 مليون جرعة من لقاحهما المقترح لمرض “كوفيد-19”.وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع إن الاتفاق يسمح للحكومة الأمريكية بالحصول على 500 مليون جرعة إضافية.ووافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إنفاق مليارات الدولارات […]

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