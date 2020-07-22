قائمة سوداء بحق أكثر من 200 شخص في العراق.. تجميد ومصادرة أموال

2020/07/22 | 21:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدر العراق، قرارين يقضيان بتجميد أموال أكثر من 200 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب.

وشمل القرار الأول الذي حمل الرقم 28 لسنة 2020، والصادر عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، قائمة من 200 شخص.

وصدر القرار، بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية/ محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب، بموجب كتاب يحمل تاريخ 27 حزيران/يونيو 2019، واستنادًا إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 39 لنسة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 5 لسنة 2016.

فيما نص القرار الثاني الذي حمل الرقم 30 لسنة 2020، على تجميد أموال شخصين، هما سعد حسن رشاش الراوي، وداود سلمان حسين الكبيسي.

ونص قرارا اللجنة، على تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للمشمولين، وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره في 19 تموز/يوليو 2020.

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القصّة الكاملة لغسيل الأموال في العراق

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