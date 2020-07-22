الكاظمي يهاتف الملك سلمان

2020/07/22 | 22:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود للإطمئنان على صحة الأخير.وذكرت وسائل إعلام سعودية، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية".واضافت، "وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على مشاعره النبيلة".

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